L'evento



Record di partecipanti alla cena natalizia de "L'Allegra Brigata" e tante novità

mercoledì, 18 dicembre 2019, 13:11

Un rinnovato successo per la cena sociale natalizia dell’associazione “Allegra Brigata - Team Special Olympics Lucca” che si è svolta sabato sera (14 dicembre), presso “La fattoria Il Poggio” a Montecarlo, con la presenza record di 193 partecipanti fra atleti, familiari, volontari, tecnici, associazioni partner, vecchi e nuovi amici.

“Atmosfera di gioia, di festa, di sereno star bene – commenta la presidente del gruppo marliese Serena Frediani - dove ci siamo ritrovati per celebrare i successi non solo sportivi. Tanti i momenti che hanno allietato la serata: i giuramenti dei nuovi atleti tesserati, i racconti dell’ultimo anno trascorso attraverso filmati, gli interventi dei tecnici di disciplina, dei volontari, dei genitori, dei presidenti di associazioni partner e altri ospiti. Vorrei citarne alcuni come Gabriele Marchetti (Anffas Lucca), Pier Giorgio Licheri (CNV), Arturo Guidi (Panathlon), Renzo Marcinò (Libertas), Celestino Marchini (Il Mondo di Claudio Marchini), A.D.L., Maria Giulia Landi (Unitarsi), i Seventies, ISI Pertini nelle persone dei prof. Dino Petri e Rosy Lazzari, Claudio Frediani (Tennis tavolo Lucca nuova disciplina praticata da quest’anno dal team lucchese della brigata), la Focolaccia, l’Atletica Virtus, il Bowling Lucca, l’associazione teatrale Aeliante, Lucia Micheli assessore allo sport comune di Capannori e ce ne sono stati tanti altri ancora. Diversi sono stati i momenti in cui abbiamo ricordato e condiviso con i presenti, questi 10 anni di attività, tante le collaborazioni nate sul territorio e che stanno tuttora proseguendo, perché crediamo nella forza di fare rete”.

“Durante la serata si sono poi alternati momenti più “tecnici” - sottolinea Claudia Maiorano direttore provinciale Special Olympics e coordinatrice area tecnica del team locale – primo tra i quali la consegna ufficiale, da parte di Renzo Marcinò e dell’assessore Micheli del comune di Capannori, di un importante riconoscimento da parte del Coni, la targa come Eccellenza Lucchese dello Sport a Marina Petri, (vedi foto) atleta mondiale di Abu Dhabi argento nel singolo di bowling. Per restare in tema mondiale c’è da evidenziare l’importantissimo appuntamento che attende i nostri atleti, dal 3 all’8 febbraio in occasione dei giochi nazionali invernali di Sappada, durante i quali ci saranno le convocazioni per i prossimi Mondiali di Svezia 2021. Per essere scaramantici incrociamo tutte le dita, anche se noi ci crediamo perché conosciamo con quanto impegno e determinazione scendono in pista durante le gare i nostri campioni. Altri momenti della serata, tra buon cibo e musica, la consueta lotteria della brigata con ben 25 premi donati da importanti aziende locali e attività commerciali. La serata, in una allegria dirompente e trascinante, si è conclusa con una gigantesca torta “10 anni di noi”. Nella gioia degli atleti e di tutti noi ci siamo scambiati gli auguri di un sereno natale”.

Infine ecco tutta la felicità che si è sviluppata intorno alla torta dei dieci anni dove troviamo tutto il direttivo al completo: Serena Frediani, Antonella Romanini, Rosaria Ducceschi, Andrea Bianchi, Ilaria Roni, Ornella Lucchesi, Chiara Papeschi, Patrizia Lorenzoni, Anna Aurica Buhosu, Claudia Maiorano, ma anche la gioia dei ragazzi che partecipano alle gare sportive e agli appuntamenti nel sociale, scolastico e teatrale.