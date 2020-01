L'evento



A lezione di scuola aeronautica

martedì, 28 gennaio 2020, 18:14

Aeronautica Militare, nell'ambito dell'attività promozionale, ha avviato il corso di cultura aeronautica a favore degli studenti, in età compresa tra i 16 e i 20 anni, degli istituti superiori della città di Lucca.



L'iniziativa, totalmente gratuita e facoltativa, nasce da una collaborazione decennale tra l'Aeronautica Militare e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con l'obiettivo di diffondere la cultura aeronautica tra i giovani.

Le sedi di svolgimento e la disponibilità di posti vengono stabilite di anno in anno dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e quest'anno Lucca è una delle cinque città selezionate insieme a Parma, Verona, Sassari, Reggio Calabria e Ragusa.

Il corso ha una durata di in due settimane e consiste in una fase teorica che prevede un ciclo di conferenze a carattere divulgativo riguardanti i principi del volo ed il funzionamento dell'aeroplano e in una fase pratica che prevede un’iniziale ‘familiarizzazione’ ed un successivo volo di ambientamento su un velivolo ad elica pilotato da un Istruttore di Volo dell'Aeronautica.

Dopo una prima settimana di presentazione del corso fra i ragazzi di 3°, 4° 5° delle scuole superiori della città di Lucca, sono state raccolte più di 500 domande di partecipazione. Di questi giovani “aspiranti piloti”, 230 sono stati ammessi al corso e nella giornata di ieri, lunedì 27 gennaio, hanno iniziato le lezioni teoriche presso l’Aula Magna dell’I.T.I.S. “Enrico Fermi”

Grazie all’eccellente sinergia con il Provveditore agli studi della Provincia di Lucca Dott.ssa Buonriposi Donatella, ai dirigenti scolastici di tutti gli istituti partecipanti ed al Dott. Mario Margara quale gestore dell’Aeroporto di Lucca-Tassignano è stato possibile coordinare al meglio l’attività teorica e pratica per i frequentatori. Preziosa la collaborazione e l’accoglienza del Sindaco di Lucca Dott. Alessandro Tambellini e di tutto il suo staff.

La prima settimana di conferenze è iniziata ieri con le lezioni di aerotecnica, martedì si tratterà la materia di motori aeronautici e per finire nella giornata di mercoledì le lezioni tratteranno gli strumenti di bordo e le tecniche di volo. Il giorno giovedì 30 Gennaio i frequentatori sosterranno il test di verifica delle conoscenze apprese che determinerà una graduatoria di merito. Tutti i frequentatori del corso avranno la possibilità di volare sul velivolo SIAI 208 dell’Aeronautica Militare ma, in funzione del risultato del test, si determinerà il primo terzo del corso che avrà l’opportunità di volare nel posto anteriore da ‘pilota’.

Venerdì 31 Gennaio, presso l’Aeroporto di Lucca-Tassignano, si svolgerà la familiarizzazione velivolo: tutti gli studenti partecipanti saranno impegnati nelle procedure pratiche di imbarco e sbarco inerenti l’attività di volo della settimana successiva. Contestualmente si svolgerà il Media Day.



Per i giovani ragazzi di Lucca, la seconda settimana, fase pratica di volo, sarà così strutturata:



Lunedì 27 Gennaio:

100 studenti di cui 50 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e 50 dalle ore 14:00 alle ore 17:00;

Martedì 28 Gennaio:

100 studenti di cui 50 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e 50 dalle ore 14:00 alle ore 17:00;



Mercoledì 29 Gennaio:

30 studenti dalle ore 08:00 alle ore 13:00;



Giovedì 30 Gennaioo:

Cerimonia di premiazione presso il Real Collegio dalle ore 15:00.





Gli studenti faranno un solo volo in uno dei turni previsti e saranno accompagnati dai mezzi militari per tutti gli spostamenti da Lucca città all’Aeroporto di Lucca-Tassignano e viceversa.

Al termine del corso sarà stilata una graduatoria basata sul livello di apprendimento delle lezioni teoriche (test) e sull'attitudine al volo dimostrata e vi sarà una premiazione per i primi classificati.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza che può assegnare punteggio di merito in alcuni concorsi dell'Aeronautica Militare oltre che ha validità in ambito scolastico per i crediti formativi.

Per i ragazzi il corso rappresenta un'occasione per avvicinarsi al mondo del volo, un mondo che offre grandi emozioni, ma che richiede impegno, competenza e passione.

Per l'Aeronautica Militare è un'opportunità per restare a contatto con la realtà sociale delle nuove generazioni e per trasmettere loro come impegno, competenza e passione possano diventare una professione.