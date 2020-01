L'evento



Al via a Lucca un primo assaggio delle Antiche Camelie della Lucchesia

giovedì, 30 gennaio 2020, 13:03

Al via a Lucca le anteprime della Mostra Antiche Camelie della Lucchesia, che si svolgerà nel Borgo delle Camelie (S. Andrea e Pieve di Compito) il 14-15, 22-23, 28-29 marzo. Si parte domenica (2 febbraio) alla casermetta di S. Regolo con l’inaugurazione, alle ore 16, della XIV Mostra di pittura e disegno botanico e della VI Mostra collettiva di arte contemporanea. New entry di quest’anno, il primo concorso pittorico e scultoreo riservato agli istituti comprensivi di Capannori dal titolo “Albero amico”. Gli alunni, in onore della Festa dell’albero, iniziativa di Legambiente svoltasi il 21 novembre scorso, hanno realizzato opere di vario tipo che dopo la mostra lucchese verranno esposte nell’ambito della Mostra delle Camelie e premiate il 29 marzo presso il Centro Culturale Compitese. Tutte le classi partecipanti riceveranno una pianta di camelia da mettere a dimora nel giardino del proprio istituto. Le scuole che hanno aderito al progetto, volto a sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente e contestualmente a valorizzare la creatività, sono l’Istituto Comprensivo Don Aldo Mei di San Leonardo in Treponzio e le scuole primarie Alighieri di Colle di Compito, Nottolini di Guamo, Matteucci di Massa Macinaia, Papi di S. Ginese, Del Fiorentino di Capannori.

Le mostre alla casermetta S. Regolo saranno visitabili il sabato e la domenica, dal 2 febbraio al 1 marzo, dalle ore 11 alle 19, a ingresso libero.

L’altro appuntamento imperdibile è alla sede dell’associazione Lucchesi nel Mondo, al castello S. Pietro sulle mura urbane di Lucca, dove, dal 16 febbraio all’8 marzo, verrà ospitata la mostra L’arte del tè nel mondo, a cura dell’associazione Iroha e della Scuola di Cerimonia del Tè Jaku, per scoprire curiosità, segreti e strumenti della celebre bevanda. Il 16 febbraio e l’8 marzo alle 17, in occasione dell’inaugurazione e della chiusura dell’evento, sarà possibile assistere ad una cerimonia del tè giapponese originale. La mostra sarà visitabile liberamente dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30, il sabato e la domenica dalle 11 alle 19.