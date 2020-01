L'evento



Assaggio d'estate, le Gazzette in Capannina per salutare il 2020

lunedì, 13 gennaio 2020, 12:44

di aldo grandi

Per chi, come noi, è un gaudente sia pure nei limiti concessi dalle possibilità, ma anche dalle conoscenze e dalle aspirazioni, impossibile è rinunciare alla consueta cena mensile per rinsaldare gli animi e serrare le file in vista di un anno, il 2020, che si annuncia ricco di appuntamenti non solo politici, ma anche editoriali e, perché no?, ludici. A cominciare dal decimo anniversario della nascita della Gazzetta di Lucca, evento che interesserà poco o niente a livello generale, ma che, per noi, è cosa non da poco se si pensa che il sottoscritto voleva, nel 2010, far diventare questo giornale on line un quotidiano in grado di fare opinione e c'è, effettivamente, riuscito. La festa per il decennale si terrà in Versilia in estate, ma un assaggio lo abbiamo voluto fare, ovviamente in dimensione ridotta, alla Capannine del Forte dove gran parte dei collaboratori della quattro Gazzette si è riunita per una cena con annessi quattro salti in padella per chi, quei salti, è ancora in grado di farli.

In occasione della festa per i dieci anni della Gazzetta di Lucca saranno invitati tutti coloro che, sin dall'inizio, hanno preso parte all'iniziativa.

Ovviamente non poteva mancare Cip, fotografo e, al secolo, Ciprian Gheorghita il quale ha buttato giù una sorta di photogallery del tutto personalizzata.