Il Giappone arriva a Pisa: la concessionaria Motorgame festeggia il restyling con musica e sushi

domenica, 26 gennaio 2020, 09:40

di giulia del chiaro

Un pianoforte Yamaha per l’accompagnamento musicale e un aperitivo a base di sushi. Così la concessionaria Motorgame di San Giuliano Terme (via Carducci 62, Loc. La Fontina - San Giuliano Terme) festeggerà, insieme ad amici e clienti, il restyling dello showroom a distanza di soli cinque anni dall’apertura: l’appuntamento è per sabato 15 febbraio dalle 17 alle 21.

L’attività, concessionaria ufficiale di moto e scooter Yamaha a Pisa e in provincia, è stata inaugurata nel 2015 grazie alla passione per le due ruote del titolare Luca Braccini che, per anni ha diretto la SerchioMotori di Lucca: “abbiamo aperto a Pisa da soli 5 anni – ricorda – e in questo periodo di tempo siamo stati in grado di inserirci brillantemente sul mercato pisano. La ricetta del nostro successo – prosegue – , oltre all’ampia scelta di prodotti, è un mix di passione per le due ruote, cordialità e professionalità, che da sempre contraddistinguono il mio staff”. Nella concessionaria, infatti, si possono trovare moto e scooter sia nuovi che usati, ricambi, accessori originali e un servizio di assistenza altamente qualificato.

“Visto il grande successo ottenuto – ha concluso il titolare – che ci ha permesso di attirare una vasta gamma di acquirenti, accomunata dalla ricerca di una qualità superiore, abbiamo pensato di festeggiare, insieme alla nostra clientela, rinnovando i locali e organizzando un aperitivo inaugurale a base di sushi, preparato da un cuoco giapponese, e accompagnato dalla musica di un pianoforte Yamaha”.

Motorgame Yamaha Pisa è aperta il lunedì dalle 15.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì dalle 09 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 13. Per maggiori informazioni: https://it.yamaha-motor.eu/concessionari/motorgame.

Foto di Ciprian Gheorghita