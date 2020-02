L'evento



A.L.F. Pausa Caffè al S. Luca, quando la bontà e il made in Lucca incontrano l'ecosostenibilità

lunedì, 10 febbraio 2020, 09:57

Gentilezza, rapidità e attenzione al cliente e alla qualità dei prodotti. Ecco gli ingredienti che contraddistinguono il bar Pausa caffè che, situato al primo piano dell'ospedale San Luca di Lucca, è aperto 365 giorni all'anno per accogliere col sorriso centinaia di clienti che giornalmente lo attraversano.

Sono tante, infatti, le persone che ogni giorno passano dall'ospedale per i più svariati motivi e per molti fare una sosta, prendendo un attimo di respiro dalla vita ospedaliera, è una necessità. È proprio a questa esigenza che l'attività cerca di dare risposta e di farlo rivolgendo la massima attenzione al cliente: "Non sai mai cosa sta passando la persona che hai davanti, soprattutto in una realtà come quella in cui siamo collocati – sottolinea la responsabile del negozio – ed è per questo che riteniamo fondamentale prenderci cura dei nostri clienti e offrire loro un ambiente accogliente".

Una tendenza portata avanti con premura da tutto lo staff che ogni giorno indossa una divisa bianca e un sorriso per accogliere nel migliore dei modi chi è lì solo di passaggio, chi vi si trova per lavoro e, soprattutto, chi vi si trova per motivi poco piacevoli. La buona riuscita del servizio sta tutta nel team – composto da 11 persone, di cui alcune presenti fin dall'inaugurazione – che negli anni ha dimostrato di essere unito, di avere a cuore l'azienda e la mission che porta avanti.

Un luogo in cui lasciarsi andare ai peccati di gola, assaporare prodotti biologici, o gustare un pasto completo: è possibile scegliere, infatti, tra un vasto assortimento, dalla pasticceria, ai piatti caldi e freddi fino alle insalatone, preparato con prodotti esclusivamente locali e di alta qualità. Il tutto accompagnato da un'ampia scelta vegan e senza glutine. Curiosando tra le attrezzature del bar si possono scorgere macchinari all'avanguardia come uno spremiagrumi, le macchine per la produzione di caffè, ginseng, orzo, crema di caffè e le piastre a tecnologia avanzata, che permettono di cuocere i cibi in poco tempo.

Di recente, inoltre, l'azienda si è impegnata nel campo della sostenibilità ambientale compiendo una serie di scelte green: il bar, infatti, ha eliminato sia tutti i prodotti monouso che quelli per l'asporto in plastica e utilizza solo materiale compostabile.

I proprietari della A.L.F. Srl hanno saputo far crescere la propria azienda grazie anche allo spirito che fa da comune denominatore di tutti i loro esercizi commerciali improntati alla gentilezza verso il cliente, alla pulizia e alla qualità dei prodotti: oltre al bar presente nell'ospedale lucchese, infatti, i titolari gestiscono anche quelli collocati all'interno degli ospedali di Legnano e di Massa.

Pausa caffè è aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 6.30 alle 19.

Accanto ai tre bar, A.L.F. Srl offre anche un servizio catering a tutto tondo. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0583956568 o scrivere a barlucca@alfsrl.it.

Foto Ciprian Gheorghita