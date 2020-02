L'evento



Ad Ego Wellness Resort una serata d’onore dedicata a Federico Fellini

mercoledì, 19 febbraio 2020, 11:15

Dopo la grande mostra di Villa Bottini dedicata all’icona del cinema Claudia Cardinale, tornano, a Lucca, per una sera, alcuni pezzi della preziosa collezione di Alessandro Orsucci, stavolta dedicati a Federico Fellini. Nello spazio lounge del Green Bar Ego, a Sant’Alessio, il prossimo 27 febbraio sarà allestita un’esposizione di locandine originali e cover di dischi delle colonne sonore della grande produzione cinematografica felliniana. In occasione dei 100 anni della nascita di Federico Fellini Ego Wellness Resort ha deciso di rendergli omaggio con un evento straordinario. A partire dalle 20.30, nel cuore dell’esposizione, andrà in scena una cena d’autore, con menù tipico romagnolo ( in onore del grande Maestro), e Debora Pioli, in veste di voce narrante, condurrà i presenti in un viaggio sensoriale, “degustativo”, tra assaggi di scene dai film e ascolti musicali.

“Il 27 febbraio alle 20.30 Ego ti invita ad entrare nel grande sogno del cinema di Federico Fellini. “Vieni, Marcello…vieni!” per citare la famosa battuta di Anita Ekberg ne “La dolce vita”, sarà più che una cena con tipico menù romagnolo, in onore del grande maestro per i suoi 100 anni!” spiega Marina Malfatti, organizzatrice dell’evento speciale. Un appuntamento di amore per l’arte del cinema, in collaborazione con Alessandro Orsucci. I posti sono limitati. Per prenotazioni chiamare lo 0583 342570.