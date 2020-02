L'evento



Apre i battenti il bar Viceversa di Giacomo e Chiara

sabato, 8 febbraio 2020, 20:42

Commosso, soprattutto, il papà del titolare, quel Claudio Tosi di Foto Alcide universalmente conosciuto a queste latitudini. Ma anche il figlio Giacomo con Chiara Fabbri, i due ragazzi che hanno rilevato il vecchio locale e lanciato il nuovo con il nome, Viceversa, che è tutto un programma, non sono stati da meno. Emozionati, del resto, era giusto fossero visto che hanno avuto il coraggio di intraprendere questa nuova avventura che li vede dietro il banco, da soli, dalle 7 alle 20, a sfidare il fato e non solo pur di essere padroni del proprio lavoro e della propria vita.

Successo di pubblico a S. Marco, in via Jacopo della Quercia, con tanta gente che ha voluto non soltanto curiosare e vedere come era stato 'assemblato' il nuovo locale, ma anche fare gli auguri a questi due giovani che li meritano sul serio. Un buffet niente male, con dolci e salati a volontà e un brindisi per salutare questa nascita.

Tanti gli apprezzamenti anche per il rilancio di un bar che, almeno fino a qualche tempo fa, aveva un po' lasciato a desiderare. Invece Giacomo e Chiara hanno deciso di scommettere su se stessi e noi non possiamo fare altro che unirci al grande in bocca al lupo che hanno ricevuto. Colazioni, pranzi, piatti freddi, aperitivi, di tutto di più. Da lunedì si parte.