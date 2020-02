L'evento



Apre il nuovo bar Viceversa a S. Marco: domani l'inaugurazione

venerdì, 7 febbraio 2020, 09:04

Sabato dalle 16.30 si terrà l'inaugurazione del nuovo bar Viceversa a San Marco in via Jacopo della Quercia 350. Giacomo Tosi e Chiara Fabbri, 27 e 25 anni, il primo figlio del mitico Claudio di Foto Alcide, hanno rilevato la vecchia proprietà "Alibabar" intraprendendo questa avventura molto difficile con i tempi che corrono in italia e con tutte le difficoltà burocratiche del caso, ma, con grande voglia, determinazione e la dedizione necessaria per soddisfare ogni cliente.

Il sogno di avere qualcosa di proprio e non dipendere più da nessuno sarà una grande soddisfazione. Da lunedì sarà possibile venire a fare ottime colazioni pranzi freddi e molto altro.

Orario dalle 7 alle 20.

A Giacomo e Chiara un enorme in bocca al lupo dalla redazione della Gazzetta di Lucca.