Da Tenucci in via Pescheria una settimana con sconti al 70 per cento su tutta la merce

venerdì, 14 febbraio 2020, 17:49

A partire da sabato 15 febbraio e fino a domenica 23 febbraio compresa, grande svendita al negozio di Carlo Tenucci in via Pescheria che, poi, chiuderà alcuni giorni per lavori di ristrutturazione. Il prestigioso negozio di abbigliamento uomo-donna ha deciso di effettuare uno sconto del 70 per cento su tutta la collezione autunno-inverno. L'orario di apertura, eccetto il lunedì mattina tradizionalmente chiuso, sarà il seguente:

domenica 16 e domenica 23 febbraio dalle 15.30 alle 19.30

tutti gli altri giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30

Da lunedì 24 febbraio a venerdì 28 febbraio il negozio resterà con le saracinesche abbassate per lavori di ristrutturazione. Riaprirà al pubblico sabato 29 febbraio con la nuova collezione estate 2020.