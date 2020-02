L'evento



Finalmente la neve: campi scuola aperti al Casone

sabato, 29 febbraio 2020, 12:24

di giuseppe bini

Dopo lunghe settimane senza un minimo fiocco di neve, e con il settore praticamente in ginocchio, ecco che in questo week-end di fine febbraio e inizio marzo si torna a sciare sulle montagne della Toscana.



La neve è scesa durante la settimana sull'Appennino, facendo registrare nevicate di oltre 15 centimetri all'Abetone, che questo fine settimana, psicosi da Coronavirus permettendo, dovrebbe tornare ad essere preso di assalto dagli appassionati.



La neve è scesa finalmente anche in Garfagnana, e seppur in quantità moderate, è arrivata accompagnata da basse temperature, utili a consentire l'apertura degli impianti.



Oltre agli impianti aperti all'Abetone, dove si varia da 15 a 60 centimetri di neve, apertura anche per i campi scuola del Casone di Profecchia, dove la neve varia da 15 a 30 centimetri, e si può passare una giornata piacevole, nell'incantato luogo garfagnino, per gli appassionati e per le famiglie.



Per quanto riguarda il resto della Toscana: impianti aperti anche alla Doganaccia e sull'Amiata.