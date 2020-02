L'evento



La classe 3^G del 1988 della Scuola Media Carducci di Lucca si è ritrovata a cena dopo 32 anni

mercoledì, 12 febbraio 2020, 08:22

Si sono ritrovati 32 anni dopo aver iniziato insieme la scuola media, la 3G delle scuole medie Giosuè Carducci di Lucca, dopo un certosino lavoro di ricerca e coordinamento per far sì che tutti, o quasi, non mancassero alla serata.



Con situazioni lavorative, personali e familiari differenti, gli ex compagni di classe hanno così ricordato le prime esperienze: un profondo amarcord, un abbraccio generale, attorno allo stesso tavolo, che si è trasformato in realtà è ricordare Tutti hanno espresso l'auspicio di rivedersi al più presto e di ritrovare, in una Lucca ormai diversa da quella della fine degli anni 88, momenti di incontro e condivisione per non perdersi di vista.



Erano presenti Anna Robertiello, Barbara Papini, Bruno Molendi, Alessio La Rocca, Andrea Turelli, Cristiano Bullentini, Cristina Brocchini, Elena Iacomini, Filippo Castiglioni, Gabriele Masucci, Laura Porta, Magda Lucchesini, Massimo Dinelli, Mirko Tognetti, Nicola Moncini, Paola Laganà, Simone Torre, Velia Chiara Maria Petroni. Assenti giustificati Tommaso Salani, Stefano Squaglia, Francesco Poli e Michela Giovannetti. In ricordo di quelli che non ci sono più Massimiliano Ravenni, Alessandra Annarumma e Alessandra Pioli.