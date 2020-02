L'evento



Matrimonio in Romania per l'imprenditrice Maria Moscardini e l'antropologo Alessandro Rossi

venerdì, 28 febbraio 2020, 14:19

L'imprenditrice Maria Radice Moscardini e l'Antropologo prof. Alessandro Rossi, si sono uniti in matrimonio in Romania presso il Comune di Cluj Napoca, mentre i festeggiamenti con gli oltre cento inviatati, molti dei quali giunti appositamente dall'Italia, si sono tenuti nella splendida cornice del famoso Ristorante Italiano "Da Vinci".

Alla cerimonia, così come ai festeggiamenti hanno preso parte, sia il Sindaco di Cluj Naboca che il Prete Ortodosso, il quale ha benedetto la coppia degli sposi.

Ad allietare i festeggiamenti, la coppia di cantanti lirici lucchesi Elisabetta della Santa e Fabio Ciardella, i quali hanno intrattenuto, amici ospiti degli sposi con arie d'opera e brani famosi pop lirici.

Maria Moscarini ed Alessandro Rossi dopo aver vissuto per oltre venti anni a Lucca, ora trasferiti in Romania, hanno molti amici e colleghi e conoscenti nella nostra città, in quanto Maria per molti anni è stata titolare di un negozio di abbigliamento in via San Paolino, è stata titolare del B&B "Calaf" e di alcuni Agriturismo, mentre il prof. Rossi, noto Antropologo per anni ha lavorato tra Lucca e gli Stati Uniti.

Gli amici lucchesi ed in particolare Elisabetta, Fabio ed Antonella, augurano alla coppia, felicità e sopratutto tanta serenità.