L'evento



Auto e Arte. Apre la mostra in stile “Street Art” alla concessionaria Tuscania Auto

domenica, 16 febbraio 2020, 11:03

di gabriele muratori

Inaugurata ieri pomeriggio alle ore 17, presso i saloni della concessionaria Seat "Tuscania Auto" sulla Via Pesciatina a Lunata, "Drive in...Street Art!", la mostra d'arte di strada, associata alle vetture di marca Seat, un'iniziativa singolare che segue le orme dell'evento del luglio scorso, RDS Play on Tour, dove la concessionaria aveva promosso una performance di live painting sulle spiagge della Versilia.

Interessanti e molto suggestive le opere affisse sulle pareti della sede della Tuscania Auto, dipinte dalle idee, dal talento e dalle mani di due artisti toscani d'adozione, Samuel Rosi "Muz" e Giulia Salomone Noeyes, che oltre ai loro singoli quadri in stile Street Art che lanciano un'atmosfera del tutto originale, hanno anche realizzato in combo in ben 48 ore, una tela esposta per la prima volta al pubblico proprio dentro i saloni della concessionaria.

"Siete mai entrati dentro un'opera d'arte?". Questa è la domanda che Daniele Paganelli, responsabile marketing della Tuscania Auto, ieri, ha rivolto a tutti i visitatori presenti all'inaugurazione.

"In questa mostra vi si presenta l'occasione". Difatti, i due artisti si sono cimentati nella pittura sulla carrozzeria in stile "whole car" su di una vettura messa a disposizione dalla concessionaria. Sarà integralmente dipinta infatti, una Seat Ibiza FR turbo metano, dove i partecipanti potranno provare a guidare entrando letteralmente all'interno di un'opera d'arte.

"Mettere in moto e guidare l'emozione" – è quanto sostiene e quanto offre Daniele Paganelli ai clienti Seat che fino al prossimo 22 marzo accederanno ai saloni della Seat di Lunata. Tra le iniziative messe a disposizione inoltre, c'è anche la possibilità di poter lasciare la propria firma, un proprio messaggio, un proprio feedback, con un pennarello colorato, sul lunotto posteriore della vettura decorata, una Seat Ateca, in maniera che ogni visitatore possa lasciare un segno del suo passaggio all'interno della mostra, improvvisandosi "Writer".

"Abbiamo lasciato molto spazio a questa iniziativa che ci terrà compagnia fino all'inizio della prossima primavera" - continua entusiasta Paganelli. "Possiamo dire di aver voluto festeggiare gli ottimi risultati raggiunti del 2019 con le nostre vendite, e quindi abbiamo voluto continuare l'evento del luglio scorso svolto assieme a Radio Dimensione Suono in Versilia, dando un tocco di originalità e allegria al nostro show room".

E con le opere realizzate dai due artisti, il pittore Muz ha creato una trilogia di quadri in cui sono raffigurati volti dell'epoca di persone che hanno vissuto nella cittadina di Martorell, in Spagna, a pochi km da Barcellona, la cittadina dove è nata proprio la casa automobilistica Seat, (Sociedad Española de Automóviles de Turismo). Ma c'è di più, perché in questa trilogia di raffigurazioni, si nota il "Puente del Diablo" appartenente alla cittadina di Martorell, che per questo motivo è gemellata proprio con il paese di Borgo a Mozzano, conosciuto a livello mondiale per l'epico "Ponte del Diavolo".

Un legame di due cittadine, che trova spazio la concessionaria Seat per la provincia di Lucca, che ha quindi voluto esaltare questo rapporto tra arte e tecnologia. La mostra, curata dal direttore artistico Gian Guido Grassi e organizzata dall'Associazione "stART - Open your eyes", con il patrocinio del Comune di Capannori, sarà ospitata all'interno della concessionaria in Via Pesciatina 167 fino al 22 marzo.

Foto Ciprian Gheorghita