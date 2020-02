L'evento



All'Accademia Bonito il caffè come non lo avete mai... studiato

mercoledì, 26 febbraio 2020, 19:11

di ciprian gheorghita

E' partito alla grande il primo corso di caffetteria organizzato dall'Accademia Bonito nell'ambito del progetto Grano Salis del Gruppo Giannecchini. Nei locali appositamente arredati ed attrezzati per ospitare lezioni di carattere gastronomico e non soltanto, Stefano Torre, responsabile qualità di Bonito, ha tenuto la prima lezione ad alcuni 'studenti' che hanno, così, voluto imparare tutto quanto o quasi c'è da sapere per preparare un buon caffè al bar.

Le lezioni sono dirette a chi si vuole approcciare al mestiere di barista oppure a chi è già del mestiere e vuole affinare le tecniche di servizio e di estrazione del caffè partendo dalla fase di tostatura per arrivare a servire caffè di qualità in tazzina.

Alla lezione hanno preso parte cinque allievi - si va da un minimo di due ad un max di otto a corso - Eleonora Zini di Lucca, Alessandro Farina di Viareggio, Marino Da Costa di Borgo a Mozzano, Alina Marinoiu e Marcel Marinoiu.

Per chiunque volesse conoscere informazioni sui prossimi corsi può consultare il sito Internet https://www.granosalis.com

Il 2 marzo, lunedì, prima lezione del corso di Latte Art, una originale e sempre più diffusa maniera di servire il cappuccino e il caffè al bar.

Foto Ciprian Gheorghita