Profondo Rosso e i Goblin: un tuffo nella musica del mito

mercoledì, 19 febbraio 2020, 08:33

di MB

Eccezionale appuntameto, domenica 23 febbraio dalle ore 21 al Teatro Nieri di Ponte a Moriano. Due spettacoli in uno, un tuffo nel mito del cinema e della musica italiana. Si terrà, infatti, la proiezione del capolavoro di Dario Argento Profondo Rosso (Versione Originale e Uncut in ITALIANO) con la sonorizzazione eseguita dai Goblin del Maestro Claudio Simonetti. Una pratica molto eseguita, un tempo, agli albori del cinema quando la musica veniva eseguita direttamente nei teatri di proiezione. I Goblin suoneranno dal vivo durante la proiezione del film la colonna sonora originale e dal Mastro composta per Dario Argento nel 1975. La straordinaria colonna sonora, ha stabilito con il singolo 45 giri, l'ancora ineguagliato record di permanenza consecutiva al primo posto della Hit Parade Nazionale.

Al Termine del film la band eseguirà dal vivo un repertorio di classici che ha reso celebri i Goblin in tutto il mondo, quali: Suspiria, Tenebrae, Phenomena, Dawn of The Dead, Zombi, Demons e altri presi dalle colonne sonore di Dario Argento, Lamberto Bava e George A. Romero e alcune canzoni prese dai dischi in studio come Roller e il Fantastico Viaggio del Bacarozzo Mark e dall' ultimo lavoro in studio The Devil is back.

Evento eccezionale per gli amanti del genere e non solo, reso possibile dalla Etrurian Legion di Alessio Medici - giovane frontman della band metal Volentor - tour manager proprio della band di Simonetti. Alla stampa Medici ha rilasciato la sua emozione per questa impresa: "Orgoglioso di presentare a Lucca, la mia città, questa tappa speciale del nuovo tour dei Goblin dedicato al 45°anniversario dell'uscita di Profondo Rosso. Una band famosa in tutto il globo e un esempio del panorama della musica rock progressive italiana".

Possibile, per i fam anche il Meet and Great con Simonetti e i Goblin presso lo Skytone e Songs presso Piazza Napoleone dalle ore 14 alle ore 15 domenica 23 Febbraio, prima dello show. Ospite speciale: Jacopo Mariani (Il bambino di Profondo Rosso) info: https://www.facebook.com/events/687564891982294/

