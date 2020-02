L'evento



Sorriso perfetto con lo sbiancamento dentale

martedì, 18 febbraio 2020, 07:10

Sorriso smagliante e perfetto... con lo sbiancamento dentale. Se è vero che i denti sono segno di buona salute generale un sorriso bianco e curato è sicuramente un buon punto di inizio e per avere una bocca in ordine ci viene in aiuto la cosmesi odontoiatrica. Novità in questo campo lo sbiancamento dentale a luce fredda, un vero e proprio trattamento estetico che deve essere però eseguito da un professionista del settore. Attraverso l'utilizzo di un apposito gel sul dente integro e pulito e dopo aver isolato le gengive, il dentista utilizza un'apposita lampada in grado di sbiancare i denti in un'unica seduta di circa un'ora. “Si tratta di un trattamento per niente invasivo e soprattutto indolore – spiega il dott. Marco Simonetti dello Studio Medico Dentistico Santa Apollonia di Porcari – un trattamento che viene effettuato senza anestesia ma in grado di dare un risultato immediato, sorprendente e duraturo nel tempo senza andare a intaccare e danneggiare l'elemento dentale. Prima di procedere però – conclude Simonetti - è necessario sottoporsi a un'igiene orale professionalee a una visita accurata per valutare l'effettiva possibilità di eseguire lo sbiancamento dentale, per poter garantire un risultato soddisfacente infatti è necessario intervenire solo su denti integri e pazienti selezionati.

