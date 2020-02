Tanto pubblico al Pinturicchio per Roberto Borelli e la musica di Renato Zero

Altri articoli in L'evento

venerdì, 14 febbraio 2020, 17:49

A partire da sabato 15 febbraio e fino a domenica 23 febbraio compresa, grande svendita al negozio di Carlo Tenucci in via Pescheria che, poi, chiuderà alcuni giorni per lavori di ristrutturazione

mercoledì, 12 febbraio 2020, 22:03

Lavorare in una concessionaria d'auto non vuol dire solo vendere prodotti, ma anche accompagnare il cliente dalla scelta del mezzo più adatto alle sue esigenze fino alla manutenzione ordinaria e alla riparazione di eventuali guasti

mercoledì, 12 febbraio 2020, 08:22

Si sono ritrovati 32 anni dopo aver iniziato insieme la scuola media, la 3G delle scuole medie Giosuè Carducci di Lucca, dopo un certosino lavoro di ricerca e coordinamento per far sì che tutti, o quasi, non mancassero alla serata

lunedì, 10 febbraio 2020, 09:57

L'azienda, che cura la gestione del bar all'ospedale S. Luca. si è impegnata nel campo della sostenibilità ambientale compiendo una serie di scelte green: il bar, infatti, ha eliminato sia tutti i prodotti monouso che quelli per l'asporto in plastica e utilizza solo materiale compostabile

sabato, 8 febbraio 2020, 20:42

Un grande successo di pubblico per l'apertura, oggi pomeriggio, del nuovo bar a S. Marco, il Viceversa di Giacomo Tosi e Grazia Fabbri. (Photogallery)

venerdì, 7 febbraio 2020, 09:04

Sabato dalle 16.30 si terrà l'inaugurazione del nuovo bar Viceversa a San Marco in via Jacopo della Quercia 350. Giacomo Tosi e Chiara Fabbri, 27 e 25 anni, il primo figlio del mitico Claudio di Foto Alcide, hanno rilevato la vecchia proprietà "Alibabar"