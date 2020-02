L'evento



Tuscania Auto, la "concessionaria di famiglia" dal 1993

mercoledì, 12 febbraio 2020, 22:03

Lavorare in una concessionaria d'auto non vuol dire solo vendere prodotti, ma anche accompagnare il cliente dalla scelta del mezzo più adatto alle sue esigenze fino alla manutenzione ordinaria e alla riparazione di eventuali guasti. Lo sa bene la famiglia Mechetti, titolare di Tuscania Auto, che da 27 anni opera nel settore e che, proprio grazie a questo approccio, è cresciuta allargandosi su tre sedi: Capannori, Pistoia (Autocamionabile: https://www.tuscaniaauto.it/sedi/pistoia/) ed Empoli (Piemme Auto: https://www.tuscaniaauto.it/sedi/empoli-firenze/).

La concessionaria Tuscania Auto – collocata al civico 167 di via Pesciatina a Lunata – è un rivenditore ufficiale di automobili Seat e Skoda. I due marchi, da quando negli anni novanta sono entrati a far parte del gruppo Volkswagen, hanno saputo compiere un importante percorso di crescita sia in termini di design che dal punto di vista del loro posizionamento sul mercato. Accanto alle auto nuove, la sede ospita anche un ampio parco auto consultabile online sul sito della struttura (https://www.tuscaniaauto.it/auto/usate/) e il marchio Das WeltAuto (https://www.tuscaniaauto.it/das-weltauto/)la cui mission è quella di offrire usati di qualità garantiti fino a tre anni, dotati di elevate caratteristiche e di prestazioni tipiche delle vetture Volkswagen.

"Una grande famiglia – definisce la concessionaria il responsabile marketing, Daniele Paganelli – per tanti motivi: perché è nata dalla passione e dall'impegno della famiglia Mechetti, perché i dipendenti lavorano fianco a fianco e con affiatamento come una grande famiglia e infine – soprattutto – perché l'obiettivo dell'azienda è quello di seguire la clientela non come semplici venditori, ma come consulenti fidati prima, durante e dopo l'acquisto".

Ogni sede, infatti, oltre al settore vendita include anche un'officina per seguire e curare le necessità del cliente a 360 gradi e con strumenti all'avanguardia. L'obiettivo prioritario, quindi, è quello di soddisfare l'acquirente curando i suoi bisogni fino a diventare un punto di riferimento nel tempo. Una mission perseguita solo grazie ad uno staff, composto da 40 persone suddivise tra le tre sedi, che ha saputo far propria la mentalità aziendale. La concessionaria di Capannori presenta 13 dipendenti che, anche grazie a questo spirito condiviso, ogni mese riescono a concludere oltre 120 immatricolazioni e un gran numero di compravendite di usati.

Tuscania Auto è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0583933750, scrivere a info@tuscaniaauto.it o visitare il sito www.tuscaniaauto.it.

Foto Ciprian Gheorghita