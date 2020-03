ANVVF Lucca, ringraziamento al Capo Reparto Esperto Bertolucci Giordano per i 35 anni di servizio trascorsi insieme

Altri articoli in L'evento

domenica, 1 marzo 2020, 11:30

L'imprenditrice Maria Radice Moscardini e l'Antropologo prof. Alessandro Rossi, si sono uniti in matrimonio in Romania presso il Comune di Cluj Napoca, mentre i festeggiamenti con gli oltre cento inviatati, molti dei quali giunti appositamente dall'Italia, si sono tenuti nella splendida cornice del famoso ristorante italiano "Da Vinci"

sabato, 29 febbraio 2020, 12:24

Dopo lunghe settimane senza un minimo fiocco di neve, e con il settore praticamente in ginocchio, ecco che in questo week-end di fine febbraio e inizio marzo si torna a sciare sulle montagne della Toscana

venerdì, 28 febbraio 2020, 14:19

mercoledì, 26 febbraio 2020, 19:11

Ha avuto inizio il 24 febbraio il primo corso di caffetteria organizzato dall'Accademia Bonito nell'ambito del progetto Grano Salis del Gruppo Giannecchini

mercoledì, 26 febbraio 2020, 13:39

"SalvAmare - perché non abbiamo un pianeta B” è un progetto ambientale promosso dalla Commissione Azione Interesse Pubblico del Distretto Rotaract 2071 che in data 23 febbraio 2020, in tale ambito, ha operato una raccolta del littering urbano dei mozziconi di sigaretta nelle principali piazze delle città di Lucca

lunedì, 24 febbraio 2020, 14:17

Domenica mattina 1 marzo due special visual ride di indoor cycling con ospiti speciali. Tutto il ricavato viene devoluto in beneficenza alle due Associazioni protagoniste del Mese di Ego Marzo Donna