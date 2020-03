L'evento



Benvenuto Giacomo!

mercoledì, 11 marzo 2020, 10:32

Ha visto la luce oggi pomeriggio, alle 18.33, presso l'ospedale San Francesco di Barga, il piccolo Giacomo: un bellissimo bimbo in salute, luce degli occhi dei suoi genitori, mamma Lucia Tei e papà Simone Pierotti, entrambi residenti a Cune, nel comune di Borgo a Mozzano.



Per Lucia e Simone, sposatisi l'11 settembre, un dono che non potevano che ricevere in pieno... "coprifuoco" da Coronavirus! Un giorno speciale per loro, che ricorderanno per sempre. Giacomo è nato con parto cesario. La sua venuta ha reso felici le nonne, Bianca Rosa e Marisa, gli zii Lucia e Lorenzo, Pierluigi e Manuela, e soprattutto i cugini Francesco e Sofia.



Da parte dei neo-genitori un sentito ringraziamento al personale del reparto: "Ringraziamo la dottoressa Monteleone, la dottoressa Piaggesi e, in generale, tutto lo staff del primario dottor Viglione. Davvero un'eccellenza del nostro territorio".



Simone Pierotti, giornalista pubblicista e collaboratore dal "giorno uno" della Gazzetta del Serchio, è una punta di riferimento del nostro giornale. A lui, e alla moglie Lucia, vanno le più sincere e sentite felicitazioni da parte del direttore Aldo Grandi, della redazione, e di tutti i collaboratori delle quattro Gazzette.