Centri Ego, sospese attività fino al 15 marzo

lunedì, 9 marzo 2020, 13:01

La direzione dei Centri Ego Wellness Resort ed Ego City Fit Lab, seppur nella consapevole certezza di poter seguire al meglio ogni direttiva sanitaria ministeriale e nonostante non ci sia nessun veto ufficiale dalle istituzioni, per un puro senso del dovere e responsabilità morale, ha deciso di sospendere le proprie attività, da lunedì 9 marzo fino a domenica 15 marzo compresi, con possibile procrastinazione qualora la situazione lo rendesse necessario.

“Sono 37 anni che ci occupiamo in ogni modo del vostro benessere, della vostra serenità, della vostra salute”, ricorda Renato Malfatti, titolare dei Centri, membro ANIF (Associazione Nazionale Impianti per il Fitness e REX ( per cui riteniamo sia giusto e doveroso che anche ora continuiamo a farlo, seppur in modo diverso, con grande determinazione e in completa unità d’intenti. Il nostro Team deve e vuole contribuire ad un forte rallentamento del contagio e dare respiro al mondo sanitario al quale va tutto il nostro sostegno ed ammirazione.



“Sospendiamo” i nostri consueti comportamenti, le nostre normali e sane abitudini; questo porterà loro un respiro e soprattutto darà loro il tempo per organizzarsi e fronteggiare positivamente questa difficilissima ma sicuramente risolvibile crisi sanitaria nazionale.



Facciamo questo ovviamente nel pieno rispetto di tutti voi soci. I vostri abbonamenti saranno tutelati per questa sospensione, certi che condividerete appieno questa nostra decisione.

L’alta qualità dei nostri 2 Club ha ingenti costi di gestione, moltissimi dei quali purtroppo non si fermeranno; avremo quindi sicuramente grosse ripercussioni economiche ma siamo sicuri che proprio per questo ci sosterrete e ci starete ancor più vicini, soprattutto quando la nostra vita riprenderà normalmente.



Manterremo uno stretto contatto comunicativo con tutti voi e con tutta la nostra adorata città. Seguiteci sui nostri social e rimaniamo connessi dalle nostre case come non mai; abbiamo già molte idee per stare bene & insieme anche da lontano, per aiutarvi a mantenere uno stile di vita attivo e sano anche in questa fase decisamente “particolare”.



Ma intanto… un passo per volta. Seguiamo tutti uniti le importantissime indicazioni governative e diamo il nostro contributo adottando tutti comportamenti responsabili. Non vediamo l’ora di potervi comunicare la riapertura e di stare nuovamente insieme a voi.



Ego Wellness Life Style… significa anche coltivare l’ottimismo…… facciamolo insieme!"