L'evento



Dante Giampaoli e la sua canzone sul coronavirus

lunedì, 30 marzo 2020, 20:36

In questo periodo, chiusi nelle loro abitazioni, gli italiani una ne fanno e cento ne pensano: ciascuno trova nelle proprie passioni, abituali o nuove, il modo per trascorrere il tempo e tenere alto il morale. C’è chi, a Lucca, così scherzando, ha costruito un piccolo capolavoro per sdrammatizzare il momento drammatico: Dante Giampaoli, nome noto nel panorama musicale (batterista e chitarrista, ha suonato nei Trauma Cranico e nei Bang) e sportivo (è un valido ciclista e podista lucchese) ha scritto e cantato una canzone a tema coronavirus o meglio, ironizzando sulle manie e sui comportamenti degli italiani nel quotidiano a causa di questo virus.

Video Dante Giampaoli e la sua canzone sul coronavirus