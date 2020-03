Gesto generoso da parte dello staff de "Il Mercatino"

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 11 marzo 2020, 10:32

Ha visto la luce oggi pomeriggio, all'ospedale San Francesco di Barga (in pieno "coprifuoco" da Coronavirus!), il piccolo Giacomo, per la gioia di mamma Lucia Tei e papà Simone Pierotti, quest'ultimo nostro collaboratore di lunga data. Gli auguri della redazione

lunedì, 9 marzo 2020, 13:01

La direzione dei Centri Ego Wellness Resort ed Ego City Fit Lab, seppur nella consapevole certezza di poter seguire al meglio ogni direttiva sanitaria ministeriale e nonostante non ci sia nessun veto ufficiale dalle istituzioni, per un puro senso del dovere e responsabilità morale, ha deciso di sospendere le proprie...

sabato, 7 marzo 2020, 09:58

Un altro riconoscimento dopo il premio Asolapo e la nomina a socio onorario della SIMC

mercoledì, 4 marzo 2020, 11:45

Il 1° marzo è andata in pensione Silvana Pinna della biglietteria. Un messaggio lo hanno inviato i colleghi per salutarla e ringraziarla per il lavoro svolto in questi anni

martedì, 3 marzo 2020, 10:07

Giunta alla sua 6^ edizione, la Ego Women Run è una marcia non competitiva al femminile dedicata alle donne, nata con l'intento di sensibilizzare e aggregare intorno alle tematiche più importanti di partecipazione e di impegno orientate alla pratica del sano esercizio fisico, alle sane abitudini di stile di vita,...

lunedì, 2 marzo 2020, 17:42

A causa di sopraggiunti impegni, Ghali anticipa il suo appuntamento a Lucca a giovedì 5 marzo alle 15. Quello di Ghali è un ritorno a Lucca