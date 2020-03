La poesia di Denise Mecchia

Altri articoli in L'evento

martedì, 24 marzo 2020, 08:36

In un momento delicato come questo nel quale l'emergenza Coronavirus ha immobilizzato i pagamenti e ingessato i crediti, anche le Gazzette, come tutte le attività che vivono di introiti pubblicitari privati, rischiano di esaurire le proprie risorse entro pochi mesi

sabato, 21 marzo 2020, 15:03

È stata un grande successo la puntata di Giallo Criminale andata in onda su Radio Caffè criminale lo scorso giovedì e ripetuta in replica ieri sera su youtube, spotify e apple podcast

giovedì, 19 marzo 2020, 15:41

Lo staff de "Il mercatino", negozio di alimentari di via San Paolino, 23, ha deciso di donare ogni 10 euro di spesa, 50 centesimi all'ospedale San Luca per l'acquisto di prodotti necessari a combattere il Coronavirus

mercoledì, 11 marzo 2020, 10:32

Ha visto la luce oggi pomeriggio, all'ospedale San Francesco di Barga (in pieno "coprifuoco" da Coronavirus!), il piccolo Giacomo, per la gioia di mamma Lucia Tei e papà Simone Pierotti, quest'ultimo nostro collaboratore di lunga data. Gli auguri della redazione

lunedì, 9 marzo 2020, 13:01

La direzione dei Centri Ego Wellness Resort ed Ego City Fit Lab, seppur nella consapevole certezza di poter seguire al meglio ogni direttiva sanitaria ministeriale e nonostante non ci sia nessun veto ufficiale dalle istituzioni, per un puro senso del dovere e responsabilità morale, ha deciso di sospendere le proprie...

sabato, 7 marzo 2020, 09:58

Un altro riconoscimento dopo il premio Asolapo e la nomina a socio onorario della SIMC