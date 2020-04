Un contest fotografico dal titolo "Cosa ho scoperto di nuovo in casa mia"

Altri articoli in L'evento

venerdì, 24 aprile 2020, 14:25

Ciao Pier Mario, è passato un anno… Verrebbe da scriverti come la canzone di Lucio Dalla “ Caro amico ti scrivo…”

giovedì, 23 aprile 2020, 15:16

Gran parte delle associazioni che sostengono i valori delle Guardie Giurate riconoscono in San Giorgio il loro Patrono. Oggi 23 aprile è San Giorgio, protettore di uomini e donne che nel loro operato quotidiano espletano la funzione di Pubblico Servizio

giovedì, 23 aprile 2020, 11:58

Per partecipare al corso basta andare sul sito www.cecchinicuore.org e leggere le indicazioni che compariranno

venerdì, 17 aprile 2020, 11:51

Andrà in onda domenica 19 aprile alle 9.40 su Rai Uno una nuova puntata di “Paesi che vai” interamente dedicata a Lucca e a Giacomo Puccini

martedì, 14 aprile 2020, 17:39

Tra le novità uscite in libreria nel mese di marzo c'è, per la casa editrice Wellmeing, il libro "In piedi sulle onde" di Roberto d'Apua, cognome d’arte, in omaggio alla capitale Apua, come Atlantide, mai ritrovata

sabato, 11 aprile 2020, 13:41

In tempi così difficili, come quelli che stiamo vivendo, molte delle persone colpite dalla grave crisi dei consumi e dalla chiusura delle attività, riscopre atteggiamenti di solidarietà e di vicinanza che, talvolta, apparivano sopiti