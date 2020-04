L'evento



Corso Bls-D on line oggi alle 16

giovedì, 23 aprile 2020, 11:58

Per partecipare al corso basta andare sul sito www.cecchinicuore.org e leggere le indicazioni che compariranno.

Durante il corso verrà illustrato come riconoscere un arresto cardiaco, come effettuare un massaggio cardiopolmonare e come usare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).

Per non farci mancare niente, saranno mostrate le manovre di disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini ed adulti (manovra di Heimlich)



Potrete interagire facendo domande nella chat all'interno del corso, alle quali il Dr. Maurizio CECCHINI, cardiologo dell' Università degli Studi di Pisa e responsabile della cardiologia pediatrica all'Ospedale Santa Chiara di Pisa, risponderà in tempo reale.



Se usate, come detto, un pc o un mac, non sarà necessario fare altro, mentre se usate un tablet o un cellulare, dovrete scaricare un' applicazione di google alla pagina che si apparirà automaticamente. Dopo averla installata dovrete creare un account ed accedere.



Di seguito i link per Android e IOS per scaricare l' applicazione:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=it



Ios: https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476



Il corso è completamente gratuito e aperto a tutti senza limite di età o di nessun altro genere quindi potete far partecipare anche ragazzi e bimbi.



Si consiglia di accedere al corso tramite il link almeno 15/20 minuti prima dell'inizio.