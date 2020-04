Lucca e Giacomo Puccini domenica su Rai Uno

Altri articoli in L'evento

martedì, 14 aprile 2020, 17:39

Tra le novità uscite in libreria nel mese di marzo c'è, per la casa editrice Wellmeing, il libro "In piedi sulle onde" di Roberto d'Apua, cognome d’arte, in omaggio alla capitale Apua, come Atlantide, mai ritrovata

sabato, 11 aprile 2020, 13:41

In tempi così difficili, come quelli che stiamo vivendo, molte delle persone colpite dalla grave crisi dei consumi e dalla chiusura delle attività, riscopre atteggiamenti di solidarietà e di vicinanza che, talvolta, apparivano sopiti

venerdì, 10 aprile 2020, 12:33

Un sentito ringraziamo va anche alla Ego Wellness Resort che in questi giorni ha consegnato alla direzione sanitaria e agli operatori del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca oltre 5 mila mascherine chirurgiche, acquistate grazie alle donazioni dei suoi abbonati e sostenitori

venerdì, 3 aprile 2020, 13:34

Tra gli effetti causati dal Coronavirus c'è anche, probabilmente, quello di trasformarsi, per l'ex campione del mondo di ciclismo, in fotografo e piazzarsi davanti al viso di qualcuno per immortalarlo

mercoledì, 1 aprile 2020, 10:14

In questi giorni terribili un gesto di umana riconoscenza da parte di un ricoverato alla dialisi del San Luca di Lucca che ha commosso tutto il personale del reparto

lunedì, 30 marzo 2020, 20:36

In questo periodo, chiusi nelle loro abitazioni, gli italiani una ne fanno e cento ne pensano: ciascuno trova nelle proprie passioni, abituali o nuove, il modo per trascorrere il tempo e tenere alto il morale