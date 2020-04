L'evento



Uscito il libro "In piedi sulle onde" di Roberto d'Apua

martedì, 14 aprile 2020, 17:39

Tra le novità uscite in libreria nel mese di marzo c'è, per la casa editrice Wellmeing, il libro "In piedi sulle onde" di Roberto d'Apua, cognome d’arte, in omaggio alla capitale Apua, come Atlantide, mai ritrovata.



Nasce tra i Liguri Apuani in Toscana. "In piedi sulle onde” fa parte della collana "Frattali" e si inserisce nel filone di “raccontare il reale”: se la realtà supera la fantasia, perché cercare il verosimile quando c’è il vero.



