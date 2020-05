Auguri speciali per Giampaolo Coluccini

Altri articoli in L'evento

martedì, 5 maggio 2020, 07:42

L’ISI Machiavelli in occasione della Giornata della Libertà di Stampa ha organizzato, insieme alla Federazione Nazionale Italiana Stampa e al Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani, una giornata formativa con il giornalista Rai Stefano Corradino, direttore di Articolo 21 e inviato di cronaca di Rainews

domenica, 3 maggio 2020, 14:13

Tanti auguri alla supernonna Lilia Vannucci di Marlia, che questo 3 maggio festeggia 80 anni, da parte di Francesco, Elisa e Dieudonnè

venerdì, 1 maggio 2020, 10:47

"Pronti per la Fase 2: Essegi Im mobiliare aspetta i propri clienti da lunedì 4 maggio presso le proprie sedi di Viale Pacini 115 zona Circonvallazione Porta Elisa e Via Beccheria 35 Ang. Piazza Napoleone in Centro Storico

venerdì, 1 maggio 2020, 10:41

L'agenzia Spazio Casa, in vista dell'imminente riapertura dell'ufficio, ha preparato una piccola "guida" per i clienti, affinché sia tutelata la salute di tutti, consultabile sul sito www.spaziocasalucca.com

lunedì, 27 aprile 2020, 20:35

Questo periodo in cui passiamo molto tempo in casa, ha fatto riscoprire zone e angoli in cui ci sentiamo a nostro agio e che quindi ci fanno sentire bene. Iniziativa di Agenzia Spazio Casa

venerdì, 24 aprile 2020, 14:25

Ciao Pier Mario, è passato un anno… Verrebbe da scriverti come la canzone di Lucio Dalla “ Caro amico ti scrivo…”