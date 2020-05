Buon compleanno a Piero Pizzi di Picciorana

Altri articoli in L'evento

lunedì, 18 maggio 2020, 10:20

La vita, le sfide e le imprese dei campioni che, tra cadute e risalite, hanno segnato la storia del ciclismo, raccontate con il brivido dell'ultima volata

sabato, 16 maggio 2020, 09:13

Un altro corso BLS-D online gratuito ed aperto a tutti, organizzato dalla Cecchini Cuore ONLUS.Si terrà domenica 17 maggio alle ore 09,30.Durante il corso verrà illustrato come riconoscere un arresto cardiaco, come effettuare un massaggio cardiopolmonare e come usare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno)

domenica, 10 maggio 2020, 13:58

Da questa sera, domenica 10 maggio, con la cerimonia di apertura in diretta dalle ore 19.30 prendono il via gli “Special Olympics Italia Smart Games 2020 - I nostri atleti meritano una medaglia Special Olympics non si ferma, Special Olympics c’è!”

domenica, 10 maggio 2020, 12:26

Buon compleanno a Rosa Alfì che oggi, domenica 10 maggio, compie 16 anni, tanti auguri dalla sorella Elisa, Francesco, mamma e papà

sabato, 9 maggio 2020, 10:56

Nel mese di marzo è uscito il romanzo "Come piante nella sabbia" dell'autore livornese Massimiliano Morescalchi per la casa editrice "Il ciliegio edizioni"

venerdì, 8 maggio 2020, 09:07

Oggi Cataldo Fambrini, lo storico regista della Compagnia Teatrale Invicta di S. Maria a Colle, compie 89 anni! Tutta la Compagnia - seppure con le limitazioni che questo tempo ci impone - si stringe attorno a lui fargli i più sinceri complimenti per gli anni magnificamente portati ed in migliori...