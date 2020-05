Buon compleanno a Rosa Alfì

Altri articoli in L'evento

domenica, 10 maggio 2020, 13:58

Da questa sera, domenica 10 maggio, con la cerimonia di apertura in diretta dalle ore 19.30 prendono il via gli “Special Olympics Italia Smart Games 2020 - I nostri atleti meritano una medaglia Special Olympics non si ferma, Special Olympics c’è!”

sabato, 9 maggio 2020, 10:56

Nel mese di marzo è uscito il romanzo "Come piante nella sabbia" dell'autore livornese Massimiliano Morescalchi per la casa editrice "Il ciliegio edizioni"

venerdì, 8 maggio 2020, 09:07

Oggi Cataldo Fambrini, lo storico regista della Compagnia Teatrale Invicta di S. Maria a Colle, compie 89 anni! Tutta la Compagnia - seppure con le limitazioni che questo tempo ci impone - si stringe attorno a lui fargli i più sinceri complimenti per gli anni magnificamente portati ed in migliori...

venerdì, 8 maggio 2020, 08:50

Continua purtroppo, giorno dopo giorno, la fiumana di eventi che si vedono annullare, ai quali, la disperata situazione Coronavirus, non lascia scampo

mercoledì, 6 maggio 2020, 13:22

Si stringono attorno a lui i nipoti Tao, Anna, Bianca, Marco, la mitica moglie Vanna, i figli Maurizio e Giacomo, le nuore Tania ed Elena e tutti, tantissimi, che lo conoscono e per questo lo amano

martedì, 5 maggio 2020, 07:42

L’ISI Machiavelli in occasione della Giornata della Libertà di Stampa ha organizzato, insieme alla Federazione Nazionale Italiana Stampa e al Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani, una giornata formativa con il giornalista Rai Stefano Corradino, direttore di Articolo 21 e inviato di cronaca di Rainews