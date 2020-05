L'evento



Paul McCartney annulla la sua data per il Lucca Summer Festival del 13 giugno

venerdì, 8 maggio 2020, 08:50

di gabriele muratori

Continua purtroppo, giorno dopo giorno, la fiumana di eventi che si vedono annullare, ai quali, la disperata situazione Coronavirus, non lascia scampo. Ed è la volta oggi dell' attesissima serata del 13 giugno che avrebbe dato spazio all'ex Beatles, Paul McCartney, sul palco del Lucca Summer Festival, che viene ufficialmente annullata. La notizia, diramata dall'entourage di Paul McCartney nelle ultime ore, riguarda, oltre che la data del 13 giugno, anche quella del 10 a Napoli in piazza del Plebiscito, per i due suoi eventi in Italia, ma anche varie altre date estive in altre parti d'Europa, tra cui, Francia, Belgio, Olanda e Spagna. L'amara decisione dell'artista e della sua band, è stata così commentata: "Non vedevamo l'ora di incontrarvi tutti questa estate, sappiamo che ci saremmo divertiti tantissimo. Io e la band siamo tremendamente dispiaciuti di non poter essere con voi ma questi sono tempi senza precedenti e la salute e la sicurezza sono la priorità. Spero che voi stiate bene e che potremo vederci più avanti in tempi migliori. We will rock again. Love, Paul".