L'evento



Da Tenucci va in scena l'alta sartoria di "Toscano"

martedì, 16 giugno 2020, 17:58

di giulia del chiaro

È cominciata con tanta grinta la collaborazione tra Umberto Tenucci e il marchio di Grosseto "Toscano Alta Sartoria Italiana" (https://www.toscanoaltasartoria.com/): durante la giornata di sabato 13 giugno un sarto del brand, insieme con due giovani collaboratrici, ha lavorato in negozio per raccontare e far vedere, ai clienti e ai tanti passanti incuriositi, come si realizza un abito di alta sartoria, a partire dalle prime misurazioni fino alla cucitura degli ultimi dettagli.

Come molti ormai sapranno, il negozio al civico 54 di via Fillungo ha riaperto il 18 maggio indossando dei "panni" completamente nuovi: quelli di un punto vendita monomarca del marchio grossetano. Un cambiamento di rotta che vede Umberto Tenucci mantenere le redini di un'attività certamente diversa, ma capace di rimanere legata a quella tradizione e quella famigliarità che, da oltre 150 anni, fanno del punto vendita un simbolo della moda e della sartoria di qualità, nel pieno centro dello shopping lucchese.

"Quella di sabato – spiega Tenucci – è stata una prima sperimentazione che ha coinvolto i passanti e i clienti. Ovviamente, per tutelare la salute di tutti e nel rispetto dei decreti governativi, le entrate erano contingentate, ma il 'pubblico' ha dimostrato grande interesse verso questo tipo di iniziativa. D'altro canto, non capita tutti i giorni di vedere un sarto esperto all'opera. Io stesso – prosegue – nonostante lavori da molto tempo nel settore, ogni volta scopro qualcosa di nuovo". Un'esperienza positiva, quindi, che il titolare vorrà ripetere anche più avanti e che, vista la curiosità suscitata, vorrebbe trasformare in un filmato da mettere a disposizione in negozio.

La lavorazione, nello specifico, ha riguardato una giacca completamente fatta a mano. Dopo la scelta della stoffa dal campionario e della linea più adatta alle proprie forme, il sarto prende le misure e inserisce tutti i dati in un tabulato. Il modellista, a questo punto, utilizza un computer per stampare il modello su un foglio molto grande. Questo modello verrà utilizzato per disegnare sulla stoffa la sagoma del capo d'abbigliamento con un gesso. I passaggi successivi, poi, sono il taglio a mano, l'assemblamento dei vari pezzi e la rifinitura con bottoni, fodere e tutto il resto. Questo il procedimento che si cela dietro ogni abito venduto all'interno del negozio nel quale è possibile anche richiedere la produzione di abiti fatti su misura.

Il numero di telefono dell'attività è cambiato: per qualsiasi informazione è possibile chiamare il numero 0583.398316.