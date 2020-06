“Improbabili dialoghi", mostra di opere pittoriche e scultoree dell’artista lucchese Gianfalco Masini

Altri articoli in L'evento

lunedì, 22 giugno 2020, 23:10

Il solstizio d'estate ha visto oltre 150 invitati celebrare il centesimo anniversario della rivista diretta da Roberto Alessi ed edita da Daniela Santanchè. Video

lunedì, 22 giugno 2020, 13:39

In diretta dalla pagina Fb di Libreria Ubik Lucca si terrà martedi 23 giugno alle 17 l'Intervista a 4 zampe con Silvana Arata (Autrice di "Nel segno di Juppite") e Andrea Nicolosi (Autore di Peggy. Dopo tutto ho vinto io)

giovedì, 18 giugno 2020, 18:43

La dottoressa Marta Bianchi ha discusso quest'oggi presso l'Università Luiss di Roma la tesi di laurea dal titolo "Co-investimento e wholesale only: valutazioni e criticità degli artt. 76 e 80 del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche" con relatore Prof.

mercoledì, 17 giugno 2020, 10:21

Il 18 giugno, si terranno ben tre corsi bls-d per venire incontro alle richieste delle molte persone che per problemi di orario, non avrebbero potuto partecipare a quello delle ore 21 a Pisa

mercoledì, 17 giugno 2020, 10:18

È cominciata con tanta grinta la collaborazione tra Umberto Tenucci e il marchio di Grosseto "Toscano Alta Sartoria Italiana" (https://www.toscanoaltasartoria.com/): durante la giornata di sabato 13 giugno un sarto del brand, insieme con due giovani collaboratrici, ha lavorato in negozio per raccontare e far vedere, ai clienti e ai tanti...

martedì, 16 giugno 2020, 17:51

Non è il titolo di un film dei classici cinepanettoni natalizi, ma la giornata che si è svolta oggi nel centro storico e che ha visto come protagonista l'attore Massimo Boldi che, prima di recarsi in agenzia Casamica in Chiasso Barletti con Natale Mancini e Paola Granucci, ha visitato, complice...