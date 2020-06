L'evento



La Cecchini Cuore si fa in tre

mercoledì, 17 giugno 2020, 10:21

Il 18 giugno, si terranno ben tre corsi bls-d per venire incontro alle richieste delle molte persone che per problemi di orario, non avrebbero potuto partecipare a quello delle ore 21 a Pisa.

Riassumendo i corsi sono tutti giovedi: alle ore 10 presso il Bagno Uappala a Calambrone (PI), alle ore 15 e alle ore 21 presso la Scuola di Defibrillazione Precoce Cecchini Cuore in via Adriano Gozzini, 8 a Ospedaletto (PI).Per partecipare o per informazioni varie, a causa del numero chiuso per rispettare le direttive dell'emergenza covid-19, bisogna chiamare Fabrizio al numero 342-8602303 ma ci si può anche presentare presso le strutture elencate, almeno 15/20 minuti prima dell'inizio del corso e se ci saranno posti ancora liberi, si potrà partecipare. Obbligatori i dispositivi di protezione (mascherina e guanti).

Il corso è totalmente gratuito e aperto a tutti senza limiti di età o di altro genere e dopo pochi giorni, sarà inviato tramite mail, l'attestato che certificherà la partecipazione al corso bls-d. I corsi saranno tenuti dall'istruttore certificato della Cecchini Cuore ONLUS, Fabrizio BONINO e ove possibile, dal Dr. Maurizio CECCHINI, specialista cardiologo dell'Università degli Studi di Pisa e responsabile della cardiologia pediatrica all'ospedale Santa Chiara (PI).Sarà illustrato: - come riconoscere un arresto cardiaco-come fare un massaggio cardiopolmonare-come usare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) - come disostruire le vie respiratorie in caso di soffocamento nei lattanti, bambini ed adulti (manovra di Heimlich).

Inutile spiegare l'importanza di partecipare a corsi di questo genere (che è poi il motivo che ci spinge ed obbliga, moralmente, a farli totalmente gratis).