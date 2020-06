Natale (con Massimo Boldi) a Palazzo Pfanner

Altri articoli in L'evento

martedì, 16 giugno 2020, 17:58

È cominciata con tanta grinta la collaborazione tra Umberto Tenucci e il marchio di Grosseto "Toscano Alta Sartoria Italiana" (https://www.toscanoaltasartoria.com/): durante la giornata di sabato 13 giugno un sarto del brand, insieme con due giovani collaboratrici, ha lavorato in negozio per raccontare e far vedere, ai clienti e ai tanti...

martedì, 16 giugno 2020, 08:51

Il laboratorio multidisciplinare "Insieme per imparare. Pronti, partenza... via!" si terrà nei mesi di luglio, agosto, settembre al Centro Clinico DAS di Lucca sulla via Sarzanese a Sant'Anna

lunedì, 15 giugno 2020, 09:23

Simulaione di gara a S. Anna l'altro giorno per due piloti come Riccardo Pera e Michael Francesconi i impegnati

sabato, 23 maggio 2020, 16:16

Inaugurato il percorso espositivo sulla nascita e la storia dell’Orto presentato il nuovo logo e il sito web. Ricondotta a Lorenzo Nottolini la progettazione del cancello

venerdì, 22 maggio 2020, 12:41

Nel rispetto totale dei protocolli di riapertura delle palestre ricevuti dal Governo e dalle autorità competenti, dal 25 maggio sarà possibile riprendere ad allenarsi in tutta sicurezza ad Ego City Fit Lab

giovedì, 21 maggio 2020, 14:09

E' in vendita presso le librerie e online il secondo libro di Alberto Angeli "Anatomia della Vendetta". Purtroppo l'uscita del libro coincide con la pandemia per cui, nel rispetto delle norme sanitarie, non è stato possibile per l'autore possibile organizzare incontri di presentazione con il professor Pietro Paolo Angelini, che...