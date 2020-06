L'evento



Pistoia: inaugurato il giardino Oriana Fallaci

lunedì, 29 giugno 2020, 18:19

Oriana Fallaci ha, da oggi, uno spazio dedicato anche a Pistoia. Si è svolta stamane l'inaugurazione del giardino che prende il nome della nota giornalista e scrittrice. Lo spazio si trova nella zona di Roccon Rosso, tra la scuola primaria ed il supermercato Esselunga.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, i consiglieri comunali della Lega, Alessandro Belli, Cinzia Cerdini, Gabriele Gori e Francesco Mazzeo, oltre ad Armando Manocchia, presidente dell'associazione "una via per Oriana".

Manocchia che, attraverso la sua attività svolta su tutto il territorio nazionale, negli anni ha contribuito a tenere vivo il ricordo della Fallaci "impedendo interpretazioni parziali e partigiane del pensiero di un personaggio per molti scomodo". L'associazione da lui presieduta si è fatta carico, nel corso del tempo, di trovare strumenti con i quali portare avanti il ricordo della giornalista come, in particolare, l'intitolazione a nome della stessa di vie, piazze o luoghi pubblici.

Questa volta è toccato ad un parco prendere il nome della Fallaci. La cosa ha lasciato particolarmente soddisfatto Gabriele Gori: a livello politico, infatti, fu proprio la Lega a patrocinante una mozione, approvata dal consiglio comunale pistoiese, con la quale si invitava ad intitolare uno spazio pubblico alla figura di Oriana Fallaci. "Credo bello - ha commentato Gori - il fatto che a prendere il nome di Oriana sia stato un parco, un luogo tradizionalmente frequentato da bambini. Quei bambini che, per svariati motivi, la Fallaci non ha mai potuto avere".

Soffermandosi poi sulla figura di Oriana Fallaci, Gori l'ha definita "un'intellettuale moderna, il cui acume l'ha spinta ad intervistare personaggi influenti, che spesso ha messo in difficoltà con domande dirette e puntuali. La grandezza della sua figura la vediamo anche oggi, in considerazione di quanto i suoi pensieri, molto critici e molto analitici nel metterci in guardia dall'estremismo del terrorismo islamista, siano attuali. L'intitolazione di uno spazio ad Oriana Fallaci era uno dei punti programmatici che avevamo come Lega. Siamo lieti di averlo portato a termine".