Al Parco Pitagora tutti i sabati le cene a tema Disney

mercoledì, 22 luglio 2020, 19:28

Dal 4 luglio fino al 14 agosto ogni sabato al Parco Pitagora è Festa Disney. Infatti ci saranno ben otto cene a tema, organizzate dal parco, per la gioia dei piccoli ed il palato dei grandi.

Ogni cena avrà un tema diverso, ma sempre legato al mondo Disney. Si è partiti il 4 luglio con Frozen, poi abbiamo, nei sabati seguenti, Peter Pan, La Sirenetta e Aladdin, ospite d’eccezione BING. In agosto si alterneranno invece Frozen il 1°, la Bella e la Bestia e BING l'8, Alice nel Paese delle Meraviglie e BING lunedì 10 e, per finire, di nuovo Frozen venerdì 14.

Ogni cena spettacolo avrà, oltre ai personaggi chiave di ogni cartone e le musiche originali, anche la Baby Dance ed un giro di giostra gratuito.

Ogni sera invece una bella cena al fresco della pineta con il menu alla carta del Parco Pitagora oppure la classica e gustosa pizza. La cena DISNEY inizierà sempre alle 20 ed è necessario prenotare i posti chiamando lo 0584 611008.

Per coloro che ancora non lo conoscessero il Parco Pitagora è situato a Lido di Camaiore fra via Trieste e via Aurelia, a circa 500 metri dal mare, è immerso in una pineta svettante fra le villette, nella quiete della zona residenziale, 15.000 metri quadrati di ombra, giostre e giochi per bambini, aree sportive, aree pic-nic, teatri all'aperto, gazebi per feste, bar e punto ristoro con annessa sala giochi. Nella classica stagione estiva il Parco Pitagora è aperto praticamente tutti i giorni con orario continuato e pausa pranzo e cena per le giostrine a pagamento, fino alla mezzanotte.

Parte dell'area è dedicata a chi desidera fare sport, oltre al “Percorso Vita” collocato nell'area più tranquilla e fresca del parco. Vi si possono trovare: campo da basket e calcetto (da prenotare) tavoli da ping-pong ed una pista di pattinaggio, ideali anche per organizzare un pic-nic in compagnia. Il parco inoltre mette a disposizione alcuni gazebo per feste e compleanni, sia con catering incluso che per coloro che preferiscono portare tutto da sé.

Parco Pitagora - via Ugo la Malfa 29 - Lido di Camaiore - 0584/611008 - 393/9852107 - www.parcopitagora.com