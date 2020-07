L'evento



Bontà Yogurt a Sant'Anna compie 20 anni!

sabato, 4 luglio 2020, 17:21

Bontà Yogurt a Sant'Anna compie 20 anni! Oggi (4 luglio), i soci che hanno fondato l'attività, ovvero Lorenzo Andrei e Marco Toschi, a cui poi si sono aggiunti successivamente Giovanni Mencarini e la new entry Flavia Ampuero, hanno tagliato il nastro di un traguardo straordinario: vent'anni di attività, tra yogurt, gelati e torte che sono diventati ben presto un punto di riferimento in tutta Lucca.



In occasione di questa ricorrenza, Bontà Yogurt ha voluto fare un omaggio ai suoi clienti e ha colto l'occasione per inaugurare la nuova linea di gelati e torte senza lattosio, che si andrà ad aggiungere all'unicità dell'attività, cioè quella di avere, già da molto tempo, tutti i prodotti senza glutine.



"E' un traguardo veramente importante e un'emozione bellissima - ha spiegato Lorenzo Andrei, uno dei soci fondatori di Bontà Yogurt a Sant'Anna. - Quando siamo partiti eravamo la sola ed unica yogurteria di Lucca e mai avremmo pensato di ritrovarci qui, dopo vent'anni, ancora tutti insieme. Purtroppo, a causa dell'emergenza sanitaria, non abbiamo potuto festeggiare come avremmo voluto insieme ai nostri clienti, ma abbiamo comunque pensato di far loro un regalo, visto che è solo merito delle persone che hanno apprezzato il nostro lavoro se siamo riusciti a spegnere venti candeline - ha continuato ancora Andrei. - Ad ogni cliente che superava i dieci euro di spesa abbiamo regalato un buono, sempre di dieci euro, spendibile entro l'anno per qualsiasi prodotto di Bontà Yogurt. Inoltre, pensando ai più piccoli, abbiamo creato, solo per l'occasione, un nuovo gusto, il gusto Trolls, che veniva dato in omaggio a tutti i clienti, insieme a un pupazzetto a tema".



Ieri, a Sant'Anna, oltre a festeggiare i vent'anni di attività, Bontà Yogurt ha anche inaugurato la nuova gamma di prodotti senza lattosio, che comprenderà sia i gelati, che le torte.



"Ci siamo voluti migliorare, aggiungendo all'offerta di prodotti senza glutine anche una gamma di prodotti senza lattosio - ha spiegato ancora Lorenzo Andrei. - Sempre più persone riscontrano problematiche legate all'intolleranza o addirittura all'allergia al latte e ci è sembrato giusto, come attività commerciale, fornire un servizio migliore e più ampio alla nostra clientela. Ci tengo ad aggiungere, che già da anni noi siamo l'unica attività su Lucca ad avere tutti i prodotti già senza glutine, senza che si debba fare una richiesta specifica - ha concluso. - L'attenzione alle esigenze dei nostri clienti è sempre stata un nostro punto fermo della nostra gestione e penso che sia questo il segreto che ci ha premiato in tutti questi anni".



Foto di Ciprian Gheorghita