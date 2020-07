Brava Bianca, dottoressa in Design

Altri articoli in L'evento

sabato, 4 luglio 2020, 17:21

Oggi i soci che hanno fondato l'attività, ovvero Lorenzo Andrei e Marco Toschi, a cui poi si sono aggiunti successivamente Giovanni Mencarini e la new entry Flavia Ampuero, hanno tagliato il nastro di un traguardo straordinario: vent'anni di attività, tra yogurt, gelati e torte che sono diventati ben presto un...

sabato, 4 luglio 2020, 16:03

Ti accoglie con il suo inconfondibile logo giallo, ti coccola per tutta la serata e poi ti lancia nella meravigliosa pista da ballo a bordo piscina. Il Seven Apples ha fatto divertire generazioni di versiliesi e non solo e anche quest'anno le aspettative non sono state deluse. Photogallery

sabato, 4 luglio 2020, 14:33

Giovedì 16 luglio, alle ore 21, presso il Bar Ristorante "Tre Cancelli" situato Via di Camaiore , n.1770 - Monte San Quirico, Lucca, si terrà una Cena di beneficenza a favore della piccola Jo

venerdì, 3 luglio 2020, 08:52

Un tour tutto italiano con obiettivo la scalata di alcune delle vette più famose della nostra penisola. E' questo il nuovo progetto estivo di Andrea e Massimo. Un'occasione per promuovere le bellezze delle nostre montagne più alte e abbattere ogni barriera fisica e mentale

giovedì, 2 luglio 2020, 16:54

Il settore delle Minicar è un mondo in continua crescita. Maneggevoli, affidabili, dai consumi e dai costi ridotti, offrono comunque tutte le comodità di una autovettura pur potendole guidare dai 14 anni in su con il semplice patentino da ciclomotore

martedì, 30 giugno 2020, 18:20

Cosa ci fanno a tavola insieme due napoletani, un labronico di scoglio, un lucchese made in Argentina e due 'oriundi' da Cerasomma?