L'evento



Cena di beneficenza a favore della piccola Jo

sabato, 4 luglio 2020, 14:33

Giovedì 16 luglio, alle ore 21, presso il Bar Ristorante "Tre Cancelli" situato Via di Camaiore , n.1770 - Monte San Quirico, Lucca, si terrà una Cena di beneficenza a favore della piccola Jo.

Cena alla quale eccezionalmente saranno presenti anche il comico Graziano Salvadori, i cantanti Elisabetta Della Santa, Fabio Ciardella, Alessandro Orsi ed Alfonsina.

L'evento è organizzato al fine di raccogliere fondi per Jo, è una bellissima bambina di 3 anni, nata con un problema alle tibie, purtroppo in Italia l'unica soluzione proposta alla famiglia era l'amputazione di entrambe le gambe, mentre n Florida grazie ad una serie di interventi potrà camminare come tutti i bambini, ma per poter affrontare questo percorso servono 500.000€

Al momento attraverso spettacoli, donazioni e vendita di gadget, ne sono stati raccolti circa 380.000 €, grazie ai quali Jo ha potuto raggiungere la Florida dove è stata sottoposta ai primi due interventi chirurgici ed oggi sorretta da due tutori può stare in piedi e muovere i primi passi, ma il percorso è ancora lungo e serve ancora l'aiuto di tutti noi.

Info, foto e filmati sulla la situazione sanitaria e sui progressi che sta facendo la piccola, possono essere consultati sulla pagina Facebook: I sogni di Jo.

Info e Prenotazioni per la cena a partire da lunedì 6 luglio, ai seguenti numeri telefonici al 334 3308960 -oppure allo 0583 330066 - Prenotazione obbligatoria in quanto i posti sono limitati

Visto lo scopo benefico della serata il comitato organizzativo ringraziando anticipatamente, confida in un ampia partecipazione da parte di tanti lucchesi.