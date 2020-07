“Fashion in Flair”, nona edizione a Villa Bottini

Altri articoli in L'evento

lunedì, 6 luglio 2020, 16:06

Tornano i talk con Paolo Mandoli nel chiostro di Santa Caterina: si parla di coronavirus. Seguono gli appuntamenti con il Lucca Teatro Festival e La Dama e l’Unicorno

lunedì, 6 luglio 2020, 06:59

Ora si può dire davvero che l’estate sia iniziata. Vedere la Capannina di Franceschi riaperta, con un pubblico raffinato e una serata di grandissima qualità, ha riempito il cuore a tutti

lunedì, 6 luglio 2020, 06:36

Alice voleva scrivere la tesina per la maturità su Harry Potter ed è proprio per questo che, in sua memoria, si è svolta nel pomeriggio di domenica 5 luglio presso l'Atelier Ricci una speciale iniziativa cosplay che ha avuto il patrocinio e la collaborazione di Lucca Crea con Lucca Comics...

sabato, 4 luglio 2020, 19:05

Bianca Pammolli si è laureata brillantemente in Design presso l'Università degli studi di Firenze discutendo la tesi su "Zèphyros una sella più traspirante"

sabato, 4 luglio 2020, 17:21

Oggi i soci che hanno fondato l'attività, ovvero Lorenzo Andrei e Marco Toschi, a cui poi si sono aggiunti successivamente Giovanni Mencarini e la new entry Flavia Ampuero, hanno tagliato il nastro di un traguardo straordinario: vent'anni di attività, tra yogurt, gelati e torte che sono diventati ben presto un...

sabato, 4 luglio 2020, 16:03

Ti accoglie con il suo inconfondibile logo giallo, ti coccola per tutta la serata e poi ti lancia nella meravigliosa pista da ballo a bordo piscina. Il Seven Apples ha fatto divertire generazioni di versiliesi e non solo e anche quest'anno le aspettative non sono state deluse. Photogallery