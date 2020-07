L'evento



Seven Apples e l'arte di divertirsi

domenica, 12 luglio 2020, 21:37

Dopo mesi di lockdown e rinuncia a vivere esplode l'estate in Versilia. Anche questo venerdì sera, al Seven Apples di Marina di Pietrasanta, è andato in scena il consueto appuntamento con la musica, l'aperitivo a bordo piscina e la cena sulla spiaggia. Distanziamento assicurato e divertimento garantito per i partecipanti. Questa volta la gastronomia protagonista dell'evento è stata quella siciliana, con la pasta alla Norma, un trancio di pesce spada accompagnato dalla caponata e dai classici cannoli con ricotta e canditi. Ottimo il vino, il Grillo, che ha esaltato la voglia di ballare e di divertirsi. Musica degli anni ruggenti, apprezzata da tutti, giovani e meno giovani, che hanno ballato sulle panche e accanto ai tavoli imbanditi. La serata è, poi, continuata nella discoteca con musica più adatta alle nuove generazioni. Voto alto per la formula dell'aperitivo a bordo piscina con stuzzichini freschissimi tipici della cucina siciliana.

Come al solito il fotografo Alfredo Scorza ha immortalato volti e figure che non potevano non essere fotografati. Clima, ovviamente, mite e la consueta Versilia che non tradisce mai le aspettative.

Foto Alfredo Scorza