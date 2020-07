L'evento



Seven Apples, un altro venerdì sera da favola

sabato, 18 luglio 2020, 19:48

di alfredo scorza

Il Seven Apples incalza con un altro venerdì sera da favola. Una ricetta che funziona quella dei venerdì a tema, stavolta è stato il turno della Toscana: un sostanzioso aperitivo a bordo piscina ha perto le danze, ad accompagnare il palato dei presenti un dj set di musica contemporanea che assieme a un impianto luci ben dosato ha creato un'atmosfera conviviale e moderna.



Subito dopo l'aperitivo è arrivato il pezzo forte della serata: si sono aperte le porte della sala sulla spiaggia e ordinatamente gli invitati hanno preso posto. E' dato il via alla cena, allestita in maniera impeccabile. I camerieri hanno sfilato lungo le passerelle in mezzo alla sabbia. Mascherine sul volto, piatti alla mano. Si è incominciato con un primo di tordelli, i sapori dei piatti tipicamente toscani l'hanno fatta da padrona e a suggello del momento si sono rispolverati gli intramontabili della musica italiana: da Rino Gaetano a Vasco Rossi, passando per Cremonini e i Lunapop. Un bicchiere di rosè e via col secondo: tagliata con contorno di patate e insalata.

Tra i più giovani c'è stato chi non ha resistito all'entusiasmo e si è lasciato andare a qualche passo di danza intorno ai tavoli. Il dolce ha chiuso la cena e il Seven ha offerto la possibilità a chi ne avesse voglia di sgranchirsi le gambe in pista. Nonostante il maltempo che di nuovo ha minacciato, la serata è scorsa come da copione.



Foto di Alfredo Scorza