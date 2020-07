L'evento



Successo per l'iniziativa Cosplay in memoria di Alice Benvenuti

lunedì, 6 luglio 2020, 06:36

di barbara ghiselli

Alice voleva scrivere la tesina per la maturità su Harry Potter ed è proprio per questo che, in sua memoria, si è svolta nel pomeriggio di domenica 5 luglio presso l'Atelier Ricci una speciale iniziativa cosplay che ha avuto il patrocinio e la collaborazione di Lucca Crea con Lucca Comics & Games.

Chi era Alice Benvenuti? Una diciottenne con tanti sogni e tante speranze che ha combattuto ogni istante per due anni con coraggio e determinazione, e non ha mai perso il sorriso, nemmeno nel periodo della malattia (era affetta da leucemia linfoblastica acuta) che purtroppo ha determinato la sua scomparsa nel 2018.

La vita di Alice continua però a portare colore a tante vite, visto il già incredibile contributo economico che l'associazione Alice Benvenuti onlus (riconosciuta dal Meyer e nata per volere dei suoi genitori Mario e Lucia), è riuscita far arrivare in questi due anni a famiglie con bambini in trattamento oncologico, a ragazzi grazie a borse di studio e progetti e con aiuti nelle case famiglia.

L'evento rientrava tra le iniziative all'interno della mostra d'art, inaugurata il 23 giugno e aperta fino al 7 luglio (con orario 17-20) che vede le artiste Lavinia Andreini, Martina Rosati e Debora Pioli esporre alcuni lavori. Il Maestro Maurizio Galimberti ha inoltre generosamente messo in vendita alcune sue opere, il cui ricavato andrà a favore dell'associazione.

Tanti i cosplayers che hanno animato il pomeriggio all'atelier con i loro colori e con la loro creatività. Presente anche Nicola D'Olivo, curatore della sezione Street & Fun insieme ai cosplayers di Harry Potter.

Il sorriso più grande del pomeriggio lo ha regalato la piccola Camilla quando ha visto i cosplayers di Harry Potter di cui è una vera fan.

Camilla ha quasi dieci anni e ha conosciuto Alice al Meyer perché anche lei si è trovata a dover combattere con la malattia ma fortunatamente ora è guarita. Come ha detto Pamela, la sua mamma : "I legami della 'famiglia del Meyer' ovvero dei familiari dei pazienti ricoverati in quell'ospedale sono indissolubili". Ha poi aggiunto: "Alice non smetterà mai di vivere perché è nel cuore di troppe persone che porteranno il suo ricordo ovunque".