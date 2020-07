L'evento



Un altro venerdì di vita e divertimento al Seven Apples

sabato, 4 luglio 2020, 16:03

di diego venturini

Ti accoglie con il suo inconfondibile logo giallo, ti coccola per tutta la serata e poi ti lancia nella meravigliosa pista da ballo a bordo piscina. Il Seven Apples ha fatto divertire generazioni di versiliesi e non solo e anche quest'anno le aspettative non sono state deluse. La festa è cominciata ovviamente con qualche ritardo, obbligato e doveroso, rispetto alle scorse stagioni, ma con la stessa energia e vitalità a cui la discoteca ci ha abituati da decenni.

Il venerdì è solo Seven Apples. Un raffinato aperitivo a bordo piscina con finger-food e drink, per poi spostarsi sulla spiaggia, allestita elegantemente per la cena. Grandi teli beige sopra i tavoli a mo' di gazebo donano alla location un'atmosfera chic e molto estiva, oltre a fungere da riparo per la pioggia che, ieri sera, è stata clemente e non ha voluto rovinare la serata a quelle persone che non si sono volute piegare alla paura, purtroppo ancora molto diffusa, della vita sociale.

Ovviamente le precauzioni sanitarie erano tutte ben rispettate: tavoli distanziati, sia per l'aperitivo che per la cena, gel igienizzante dovunque e camerieri muniti della tristemente nota mascherina.

La serata è proseguita nel migliore dei modi. Durante la cena la musica era già presente: i grandi classici italiani cantati in coro da tutti i commensali, brindando alla vita e alla felicità, per poi cominciare a sgranchirsi le gambe con il clima di festa creato da Mirko Saya e Lorenzo Torelli, i due ragazzi in console che hanno animato il pre-serata.

Verso mezzanotte il Seven cambia volto e assume quelle vesti con cui è entrato nel cuore di migliaia di persone. La discoteca diventa tale al cento per cento, e la notte vive: la musica, le luci, la straordinaria location a bordo piscina, i sorrisi sui volti delle persone che celebrano la voglia di vivere e divertirsi. Perché sì, in Versilia, durante l'estate 2020, ci si può ancora divertire.



Foto di Alfredo Scorza