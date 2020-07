L'evento



Una minicar come una Supercar? E' possibile da Suncar Piano di Mommio

giovedì, 2 luglio 2020, 16:54

Il settore delle Minicar è un mondo in continua crescita. Maneggevoli, affidabili, dai consumi e dai costi ridotti, offrono comunque tutte le comodità di una autovettura pur potendole guidare dai 14 anni in su con il semplice patentino da ciclomotore.

Infatti sono considerate a tutti gli effetti ciclomotori (a quattro ruote) e quindi scontano la tassa di proprietà al minimo e coperture assicurative a prezzi dimezzati rispetto ad una autovettura “vera”. Però hanno tutti i vantaggi dell'auto, dal condizionamento interno che permette di viaggiare in ogni stagione, alla tranquillità di essere comunque dentro una scocca resistente agli incidenti.

Considerate, all'inizio del lancio sul mercato, come semplici mezzi economici per permettere anche a persone anziane di muoversi in sicurezza, si sono pian piano evolute, grazie anche al mercato degli adolescenti, in perfette repliche delle più gettonate automobili. La Smart infatti è stata di esempio, con la sua struttura “minimalista” e le prestazioni di una supercar. Adesso si è affacciata sul mercato una nuova marca, la Chatenet francese, con una gamma interessantissima di veicoli. Fondata nel 1984 da Louis George Chatenet, è prodotta a Pierre-Buffière e in Alta Vienne.

E' importata in Italia da Rabitti Auto e distribuita in Versilia e nella provincia di Lucca dalla Suncar di Piano di Mommio. L'ultima creazione di questo atelier è la CH40, un oggetto veramente raffinato, sintesi di stile ed eleganza.

La carrozzeria dalle linee sinuose sembra un connubio fra la Smart e la Mini e la tecnologia presente a bordo è superiore a molte autovetture di gamma alta. Dispone infatti di motore Common Rail bicilindrico, diesel ad iniezione elettronica, HDI Euro 4, arricchito da cambio automatico, capace di percorrere 30 km. con un litro.

La dotazione accessoristica è di prim'ordine: EBD (ripartitore elettronico di frenata) su quattro freni a disco, cerchi in lega da 15” diamantati, vetri elettrici, chiusura centralizzata, telecamera di parcheggio sul monitor centrale da 7”, lunotto termico posteriore e fendinebbia.

Ma è all'interno che si vede l'alta qualità di finitura: sedili interamente in pelle, autoradio con vivavoce, bluetooth, touch screen, computer di bordo con le info di funzionamento sullo schermo. Il prezzo non è proprio a portata di tutte le tasche ma la Suncar ha una serie di offerte interessantissime per il potenziale cliente.

Si parte con il ritiro dell'usato, sempre nell'ambito delle minicar, e si arriva a formule specifiche di leasing per i quattordicenni, con riscatto garantito alla maggiore età. Infine, per chi volesse utilizzarla per brevi periodi, tipo una vacanza o un week-end, vi sono anche svariate formule di noleggio per tutte le possibilità.

Vale la pena quindi di fare una visitina alla Concessionaria sia in sede a Piano di Mommio che nelle filiali di Lucca e Sarzana, anche per una prova su strada o, semplicemente, per vedere e toccare i vari allestimenti e le molte varianti di colore in catalogo.

Suncar Spa – Via Sarzanese Nord 6648 – 55040 Piano di Mommio (Massarosa) LU – www.Suncar.Landrover.it – tel. 0584/997197