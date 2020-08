L'evento



"A Voice for Europe": i talenti della Toscana in gara a Lucca

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:50

Sabato 22 agosto la Lucca Youth Musical Academy (LYM), ospiterà la finale regionale di "A voice for Europe/Una Voce per l'Europa: Italia" edizione 2020, il prestigioso concorso canoro internazionale giunto al suo 52° anno di vita. A Lucca arriveranno i talenti della Toscana e zone limitrofe selezionati nel corso dei casting svolti nei mesi scorsi.



L'appuntamento, che sarà condotto da Simone Rossi, è per sabato 22 agosto a partire dalle ore 21 a Lucca, in via A. Orzali 377. L'ingresso all'evento, organizzato da LYM e dalla responsabile Regionale del Festival Antonella Pera, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti-covid e attualmente non è consentita la partecipazione del pubblico nell'area delle esibizioni.



I concorrenti, suddivisi nelle due categorie (brani in lingua italiana e in lingua straniera), si contenderanno l'accesso alle finali nazionali che si svolgeranno dal 1° al 4 settembre a Chianciano Terme (SI). Sarà una giuria qualificata di addetti ai lavori del settore musicale a valutare le esibizioni, che saranno half playback e di fronte al pubblico. Tra i giurati attualmente annunciati: Valentina Farci, Talent scout etichetta discografica My Records, Direttrice e Responsabile artistica di eventi musicali, titolare della Cluster Sonic; Simon Valentino. Musicista, Arrangiatore ed Insegnante di canto, diplomato presso il Conservatorio "Luigi Cherubini " di Firenze, collabora con numerose realtà teatrali e musicali Toscane; Vijai Pierallini, diplomato in violino presso il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, Titolare della scuola di Musical "Lym" di Lucca dove insegna anche canto moderno; Andrea Caciolli, pianista, cantante, cantautore, collabora con la Versiliana Festival e con artisti di chiara fama e numerose realtà musicali; Marcello Marchetti Del Rio, musicista compositore, produttore di giovani artisti emergenti nel panorama Indie rock italiano. Fonico audio con studio di registrazione su Daw Pro Tools. Collabora con: Jam Music Accademy, Maison Blanche recording, Holophonic virtual audio, new age music. Solo i migliori accederanno alle rispettive finali di categoria.