L'evento



Anna Lucchesi Giuntini compie 100 anni: gli auguri dell’amministrazione comunale

sabato, 8 agosto 2020, 18:09

Anna Lucchesi Giuntini ha compiuto 100 anni. Un traguardo affrontato con la naturalezza di chi ha vissuto tanti eventi del Paese, come la Seconda Guerra Mondiale, col marito militare richiamato in servizio sette volte, le prime due gravidanze durante il periodo della guerra, il suffragio universale e poi tanto lavoro tra la storica Cantoni e casa. Grande lettrice di romanzi italiani e americani che la tenevano sveglia fino alle prime luci dell'alba, venerdì scorso nonna Anna ha festeggiato in modalità ridotta i suoi 100 anni, circondata dagli affetti più cari. Accanto a lei c’era anche l’assessora Ilaria Vietina, che le ha portato gli auguri e l’abbraccio di tutta l’amministrazione comunale e, per estensione, di tutta la città.